Samotestiranje dijakov napovedano za ta teden, a nihče nič ne ve #video SiOL.net Smo ostali brez šolskega ministrstva? To se sprašujejo v sindikatu vzgoje in izobraževanja, saj je še vedno veliko nejasnosti o samotestiranju učencev in dijakov. Več vprašanj kot odgovorov pa imajo tudi ravnatelji osnovnih in srednjih šol. Teste za samotestiranje so že prejeli, protokolov izvajanja pa še ne. S šolskega ministrstva niso prejeli še nobene okrožnice, njegovo izvajanje pa bi morda začeli že v petek.

