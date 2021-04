Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv) Preiskovalna komisija je glede zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi izpostavila, da bo treba spremeniti zakonodajo zlasti na področju delovanja policije. Pri hišnih preiskavah so namreč ugotovili določene zlorabe. Predlagajo tudi, da bo na ministrstvu za pravosodje na voljo seznam zapriseženih prič ob hišnih preiskavah, poroča STA. Na današnji seji komisije so si ...