Zelko na 49. mestu po dveh dnevih jadranja na Portugalskem SiOL.net Mariborski jadralec Žan Luka Zelko je v Vilamouri na Portugalskem, kjer so se začele evropske olimpijske kvalifikacije, v razredov laser na 49. mestu po dveh dnevih in štirih regatah (65 točk). Lin Pletikos je v laser radialu ostala po dveh dnevih na 82. mestu (106 točk), v današnjih dveh regatah je bila 36. in 34. v svoji skupini.

