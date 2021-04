Z drugo okužbo prebolevnikov nad uganke imunosti: kako dolgo traja in kaj vpliva nanjo RTV Slovenija Univerza Oxford bo s študijo na mladih prostovoljcih, ki so preboleli covid-19, skušala razvozlati številne neznanke glede imunosti proti covidu-19. Ni še namreč znano, kako dolgo traja imunost po prvi okužbi - ali po cepljenju - in kaj vpliva nanjo.

