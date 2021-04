12-letna nemška deklica ostala ujeta v paketomatu 24ur.com 12-letnici iz Düsseldorfa se je uspelo zakleniti v enega od predalov paketomata. Ko so njene prijateljice ugotovile, da ne more ven, so na pomoč poklicale gasilce. Ti so deklico rešili agonije, ki jo je prestajala v temnem, majhnem prostoru. A kako ji je sploh uspelo zlesti v paketomat in se vanj zakleniti?

