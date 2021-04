Bedene rešil dve zaključni žogici in se uvrstil v 2. krog Beograda 24ur.com Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se je po veliki drami in preobratu uvrstil v drugi krog turnirja ATP 250 v Beogradu. Premagal je Američana Sebastiana Kordo s 7:5, 1:6 in 7:6.

