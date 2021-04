Rimljani so bili prvi, ki so iznašli gradbeni material – beton, ki je obstal stoletja, zaradi česar lahko še danes občudujemo impozantne stavbe, ki so ostale za njimi. Izjemno obstojen material je v arhitekturi omogočil realizacijo presežkov in velikopoteznih projektov, kot so na primer pariška katedrala Notre Dame in v nebo segajoče stolpnice v New Yorku.



