Telekom Slovenije je vzpostavil celovit nabor rešitev za pametna mesta, s katerimi lahko mesta oz. skupnosti spremljajo emisije in vodne izgube, izboljšajo energetsko učinkovitost, poskrbijo za pametno upravljanje parkirišč in prometa, pametno razsvetljavo in še marsikaj. Ob tem Telekom Slovenije v vse več mestih po Sloveniji poskrbi tudi za vzpostavitev brezplačnega javnega WiFi-omrežja v sklop ...