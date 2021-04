Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot eden od kapetanov v severnoameriški ligi NHL vodi tudi Slovenec Anže Kopitar, so kar s 4:1 odpravili mestne tekmece Anaheim Ducks. Kopitar je dosegel zadetek v drugi tretjini in podvojil vodstvo kraljev na 2:0. Kralji so zanesljivo dobili tekmo, po vodstvu s 4:0 je častni gol za goste dosegel Cam Fowler.



