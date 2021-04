Pravica drhali zmagala! Porotniki so bivšega policista Chauvina spoznali za krivega smrti Georgea Fl Demokracija Piše: Nina Žoher (Nova24tv) Tritedenski sodni proces proti nekdanjemu policistu Dereku Chauvinu, ki je bil obtožen umora Georgea Floyda, je pripeljal do končne razsodbe. Kljub temu, da je obdukcija razkrila, da je Floyd umrl na račun predoziranja s fentanilom, je bil policist s strani 12-članske porote spoznan za krivega v vseh treh točah obtožnice, ki ga je bremenila uboja in umora. Medtem, ko j ...

Sorodno























Oglasi Omenjeni George Floyd

Joe Biden

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Aleksander Čeferin

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Zmago Jelinčič Plemeniti

Aleš Hojs