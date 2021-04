V kranjski vojašnici bodo cepili 237 maturantov zurnal24.si V Zdravstveni dom Kranj se je na petkovo cepljenje prijavilo 241 maturantov, a ker so nekateri zboleli in odpovedali cepljenje, je končna številka 237, je danes za Žurnal24 pojasnila direktorica ZD Kranj dr. Lili Gantar Žura. Samo danes pa bodo na množičnem cepljenju, ki ga izvajajo v Vojašnici Petra Petriča v Kranju, predvidoma cepili 986 starejših od 60 let in kroničnih bolnikov.

