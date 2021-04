Pogajalci Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor o podnebnem zakonu, po katerem bo Unija do leta 2030 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990. “Vesel sem, da smo dosegli dogovor o tem ključnem elementu evropskega zelenega načrta. Naša politična zaveza, da bomo do leta 2050 postali prva podnebno nevtralna celina, je zdaj tudi zakonsk ...