Posodobili bodo tudi istrsko železniško progo od Buzeta do Pulja Primorske novice Hrvaško javno železniško podjetje HŽ infrastruktura bdi nad 19 velikimi železniškimi infrastrukturnimi projekti, med katerimi jih deset izvaja, devet pa pripravlja. V HŽ Infrastruktura so pojasnili, da načrtujejo do 2025 v železniško infrastrukturo vložiti 1,9 milijarde evrov. Skoraj 80 odstotkov bo sofinanciranja iz skladov EU.

Oglasi