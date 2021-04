Državna sekretarja na obisku v Črni gori Vlada RS Državna sekretarja Franc Kangler in dr. Božo Predalič sta 20. in 21. aprila 2021 na obisku v Črni gori. Srečala sta se z ministrom za notranje zadeve Sergejem Sekulovićem in državnim sekretarjem Zoranom Miljanićem.

