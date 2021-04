Med prevažanjem migrantov na begu pred policijo večkrat trčil v policijsko vozilo Lokalec.si Policija je v petek zvečer v Srednji Bistrici obravnavala 21-letnega britanskega državljana, ki se je izognil kontroli dokumentov z divjo vožnjo, med katero je tudi večkrat trčil v policijska vozila. Izkazalo se je, da je moški prevažal petčlansko družino iz Iraka, ki je nezakonito prestopila mejo. 21-letnika so v soboto ujeli in je v priporu. Ustavili so vozn...

