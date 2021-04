Poostreno nadzirajo hitrost Primorske novice Ta teden policisti poostreno nadzirajo hitrost. V ponedeljek so koprski policisti izvajali poostren nadzor z večjim številom patrulj in pri tem ugotovili 19 kršitev. Izrekli so dve globi na kraju, napisali enajst plačilnih nalogov in izrekli šest opozoril.

