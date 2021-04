Alaphilippe slavil na Valonski puščici, Roglič drugi 24ur.com Na kolesarski dirki Valonska puščica, 85. izvedba je bila dolga slabih 194 kilometrov, ni prišlo do novega in težko pričakovanega dvoboja med najboljšima kolesarjema na svetu, Slovencema Primožem Rogličem (Jumbo Visma) in Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates). Pogačarjeva ekipe, ki je sicer v celoti cepljena, se umika z dirke zaradi dveh torkovih pozitivnih testov na novi koronavirus. Ekipa bo z...

Sorodno









Oglasi