Po zeleni luči Eme se Evropa pripravlja na uporabo cepiva Janssen 24ur.com Evropske države se po zeleni luči Evropske agencije za zdravila pripravljajo na uporabo cepiva Johnson & Johnson. Med temi so Italija, Češka, Nemčija in Nizozemska. Članice EU so prve odmerke tega cepiva sicer prejele v začetku minulega tedna, a je ameriško podjetje nato sporočilo, da je zaradi pojava krvnih strdkov začasno ustavilo dobavo.

