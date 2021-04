Vegas po zmagi nad San Josejem že v končnici lige NHL SiOL.net V hokejski ligi NHL so bile ponoči odigrane le štiri tekme, v zahodni diviziji, na lestvici katere Los Angeles Kings našega Anžeta Kopitarja (to noč so bili prosti) zasedajo predzadnje, sedmo mesto, so se spopadli vodilni Vegas Golden Kinights in San Jose Sharks. Vitezi so zmagali s 5:2. Zasedba iz Nevade je trenutno z 68 točkami najboljša ekipa onstran Atlantika in si je prva priigrala nastop v k...

Sorodno







Oglasi