Semafor, s katerim občine spremljajo napredek pri izvajanju podnebnih ukrepov Energetika.NET V Centru za energetsko učinkovitost Instituta ‘Jožef Stefan’ (CEU IJS) so teden Zemlje posvetili podpori občinam pri prehodu v podnebno nevtralno družbo. V skladu s tem so posodobili aplikacijo Lokalni semafor podnebnih aktivnosti. V prihodnjih dneh pa bodo predstavili tudi novo orodje za prikaz projekcij rabe energije in zmanjševanja emisij TGP po občinah.

