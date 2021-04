Dvojčka ob starše in dedka, banka bi vzela še dom Slovenske novice Študentoma Evi in Mihaelu Satlerju skupaj z 79-letno babico grozi cesta. Po družinski tragediji so jim ostali le vrtoglavi krediti.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva France Prešeren

Luka Dončić

Aleksander Čeferin

Janez Janša

Goran Dragić