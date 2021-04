Približuje se nam fronta s krajevnimi plohami in nevihtami, možni so nalivi s sodro 24ur.com Pred nami je še en vremensko spremenljiv dan, ki ga bodo zaznamovale krajevne plohe in nevihte. Od severa se nam namreč približuje oslabljena hladna fronta, ki nas bo v poznih popoldanskih in večernih urah tudi prešla. Na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju, kjer bo vpliv fronte največji, se lahko ob nevihtah na manjših območjih pojavijo tudi nalivi s sodro. Sledili bodo trije večinoma sončni dne...

