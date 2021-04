V 93. letuje umrl pesnik in zgodovinar France Pibernik Reporter V 93. letu je umrl pesnik, pisatelj, esejist in literarni zgodovinar France Pibernik, so za STA sporočili iz kroga družine. V poeziji se je s temami ogroženosti človeka in tradicionalnih vrednot sprva navezal na novo romantiko, a se nato usmeril v moderni

