Nadaljuje se iskanje indonezijske podmornice. Pomaga več držav. RTV Slovenija Indonezijska vojska nadaljuje sikanje pogrešane podmornico s 53 člani posadke, potem ko so v zgodnjih jutranjih urah v sredo med vojaško vajo pred otokom Bali izgubili stik s plovilom. Avstralija, Singapur in Indija so se odzvale na prošnjo za pomoč.

