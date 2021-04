Bilbao razočaran nad odločitvijo Uefe SiOL.net Evropska nogometna zveza (Uefa) je iz liste gostiteljskih mest za evropsko prvenstvo poleti umaknila španski Bilbao, so sporočile regionalne baskovske oblasti in to odločitev označile kot "enostransko". Od Uefe pričakujejo povrnjena sredstva, ki so jih doslej porabili za pripravo štirih tekem na stadionu San Mames (na fotografiji).

