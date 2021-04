Za nagrado kritiško sito nominirana dva romana in tri pesniške zbirke RTV Slovenija Društvo literarnih kritikov je v sodelovanju z Ljubljano, Unescovim mestom literature, razglasilo nominirance za nagrado kritiško sito. Nominirani so Lucija Stepančič, Borut Kraševec, Tina Kozin, Muanis Sinanović in Tone Škrjanec.

