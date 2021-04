Nevarno prehiteval Gorenjski glas Bled – Blejski policisti so v soboto popoldan na podlagi prijave obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je nevarno prehiteval druga vozila. Voznika so ustavili in proti njemu uvedli prekrškovni postopek.

Sorodno























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Aleksander Čeferin

Luka Dončić

Aleš Hojs

Janez Janša

Goran Dragić