Nov udarec za kraljico: umrl tudi njen prijatelj Zadovoljna.si Čeprav je britanska kraljica Elizabeta II. prav ta teden dopolnila 95 let, ta rojstni dan ni tako lep, kot so bili prejšnji. Prejšnji konec tedna je pokopala svojega ljubega moža, princa Filipa, s katerim sta bila v zakonu dolgih 74 let, prav na dan njegovega pogreba pa je umrl še njen dolgoletni prijatelj.

