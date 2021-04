Vrgli so ga s turnirja: šokirani Italijan si očitno ne more pomagati #video Sportal Fabio Fognini, italijanski teniški igralec, si očitno ne zna pomagati. Fogninija so v sredo v Barceloni izključili s turnirja, potem ko je izgubil živce zaradi odločitve linijskega sodnika. Španski organizatorji do njegovega nešportnega vedenja niso imeli nobene tolerance, čeprav je Fognini prepričan, da ni naredil nič narobe.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Italija

Španija Najbolj brano Osebe dneva Aleksander Čeferin

Aleš Hojs

Luka Dončić

Simon Zajc

Janez Janša