Ministrstvo za okolje in prostor in Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta Občini Lenart prižgali »zeleno luč« za pričetek izvedbe projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Lenart«. V okviru projekta bo zgrajena nova centralna čistilna naprava Lenart zmogljivostjo slabih 5000 populacijskih enot z regulacijskim bazenom in sistemom razbremenjevanja voda. V okviru pr ...