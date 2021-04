Člani kriminalnih združb iz Sicilije oropali dve slovenski banki RTV Slovenija Kriminalisti policijskih uprav Nova Gorica in Koper so v sodelovanju z italijanskimi kolegi iz Gorice in Trsta ugotovili, da so rop dveh bank v Sloveniji izvedli člani kriminalnih združb iz italijanske pokrajine Catania na Siciliji.

Sorodno









Oglasi