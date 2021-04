ZDA so obljubile zmanjšanje izpustov za okoli 50 odstotkov do konca desetletja RTV Slovenija ZDA so obljubile, da bodo do konca desetletja zmanjšale izpuste toplogrednih plinov za 50 do 52 odstotkov v primerjavi z ravnjo iz leta 2005. Medtem se začenja virtualni podnebnih vrh na pobudo predsednika ZDA Joe Biden.

