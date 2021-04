Dokler je Podgoršek minister, se ne more ponovno včlaniti v DeSUS in kandidirati za predsednika Večer Po ugibanjih o morebitni kandidaturi ministra za kmetijstvo Jožeta Podgorška za predsednika DeSUS je možnosti njegove ponovne včlanitve v DeSUS in kandidature v sredo obravnavala statutarna komisija DeSUS. Sklenila je, da ponovna včlanitev Podgorška ob hkratni ohranitvi položaja ministra ni mogoča. Minister napoveduje nadaljevanje dela na resorju.

Sorodno



















Oglasi