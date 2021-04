Izšla je publikacija "75 let Združenih narodov" Vlada RS Publikacija "75 let Združenih narodov" na kratek in zanimiv način predstavi širino in globino dela Organizacije Združenih narodov (OZN) skozi čas. Publikacija zajema kratko predstavitev OZN, Slovenije v OZN in Društva za Združene narode za Slovenijo, vključno z organigramom sistema OZN in predstavitvijo generalnih sekretarjev OZN.

