Padla je zadnja klapa družinske pustolovščine KAPA Dnevnik V prostorih Viba filma v Ljubljani je danes potekal zadnji dan snemanja igranega celovečernega filma Kapa. Premiera in distribucija filma, ki nastaja v režiji Slobodana Maksimovića in je prvi slovenski božični film namenjen otrokom in njihovim...

Oglasi