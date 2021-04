Kdo so nominiranci za Cankarjevo nagrado, najboljše izvirno literarno delo preteklega leta? RTV Slovenija Za Cankarjevo nagrado, ki so jo ustanovili v poklon slovitemu avtorju, se lahko potegujejo izvirna književna dela v literarnih zvrsteh, v katerih je ustvarjal Cankar. Letos so nominirani Andrej Blatnik, Gašper Kralj, Mirana Likar in Lucija Stepančič.

