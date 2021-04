Moški tabor bržčas brez finala, Klavora poškodovan Sportal Slovenski telovadci so v današnjih kvalifikacijah evropskega prvenstva v Baslu bržčas ostali brez finala. Sašo Bertoncelj (13,433 točke) je na konju z ročaji solidno opravil sestavo in je ta čas na osmem mestu, vendar tekme še ni konec. Medtem pa je imel Rok Klavora smolo, saj se je na ogrevanju poškodoval in sploh ni nastopil na parterju.

