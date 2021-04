V Adientu, ki zapira vrata, so si delavci izpogajali nekoliko višje odpravnine RTV Slovenija Zastopniki lastnikov slovenjgraškega obrata družbe Adient ter predstavniki delavcev in sindikata so končali pogajanja za višje odpravnine za 430 delavcev obrata, ki ga konec leta zapirajo.

