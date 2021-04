Drsanje je mogoče tudi v toplejših dneh, a ne na ledu RTV Slovenija Na zunanjem igrišču Gimnazije Koper so drsališče naredili iz umetne mase, tako pa je zabava z drsalkami mogoča tudi v pomladnih dneh. Do zdaj so tam na prostem drsali le dijaki, od 24. aprila pa bo ob predhodni rezervaciji to mogoče za vse obiskovalce.

