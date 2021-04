Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv) Tudi na naših tleh se odvijajo skorajda filmski scenariji, a žal ne gre za romantično komedijo, pač pa za mafijsko kriminalko. Trije člani kriminalnih združb z juga Italije, so namreč po ugotovitvah policije izvedli ropa bančnih poslovalnic v Dobrovem in Dutovljah. Po poročanju STA so se na rop dobro pripravili, saj so bančni poslovalnici pred njim več dni opazoval ...