S spremembo uredbe o kopalnih vodah bi Soča postala 'navadno vodno korito' 24ur.com Predlagana sprememba uredbe o kopalnih vodah, ki jo je pripravilo okoljsko ministrstvo, pomeni, da reka Soča pri Kanalu in Solkanu ne bo več kopalna voda. Proti predlogu so v civilni iniciativi Radi imamo Sočo, nasprotujejo pa mu tudi novogoriški svetniki, ki so na seji župana pozvali k ukrepanju. "To pomeni, da je Soča postala navadno vodno korito, kanal pisan z malo," so kritični pri civilni in...

Sorodno Oglasi Omenjeni Klemen Miklavčič

Matej Arčon

Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Aleksander Čeferin

Jože Podgoršek

Simon Zajc