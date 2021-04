Žrtve požara, ki je izbruhnil v kemijskem kabinetu, so bile šolske živali Dnevnik Po tem, ko je v sredo zvečer v kranjski osnovni šoli Franceta Prešerna zagorelo in se je z ognjenimi zublji bojevalo 81 gasilcev, danes v njej pouka ni bilo. Kot je povedal ravnatelj Aleš Žitnik, so bile edine žrtve požara šolske živali, kar je...

