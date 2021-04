Znano, koliko je zaslužil Aleksander Čeferin Sportal V zadnjih dneh smo bili priča vojni med Uefo Aleksandra Čeferina in predsedniki nekaterih evropskih klubov, ki so si želeli ustanoviti superligo. Med najbolj glasnimi zagovorniki novega tekmovanje je še vedno predsednik Reala Fiorentino Perez, ki je med drugim prvemu možu Uefe očital tudi to, da njegova plača ni javno dostopna. Pa je temu res tako?

Sorodno



Oglasi