Andrej Vizjak: “Načrt za okrevanje bo zelen” Primorske novice Slovenija bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost. Ko bodo znane evropske smernice energetsko-podnebnega paketa Fit for 55 (Pripravljeni za 55), bo pripravila še ukrepe za dodatno znižanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2030, bolj okolju prijazen bo tudi končni načrt za okrevanje in odpornost, ki ga bomo poslali v Bruselj, je ob današnjem Dnevu zemlje zatrdil minister za okolje Andrej Vizjak.

