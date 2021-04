Audi A6 e-tron: je to novi Audi A6? City Magazine Audi je na avtomobilskem salonu v Šanghaju v konceptni izdaji predstavil Audi A6 e-tron in tako napovedal prihod novih električnih modelov. Tudi v izjemno pomembnem premijskem segmentu poslovnih limuzin, kjer je elektrika postaja realnost in sedanjost.

