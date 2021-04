Dimitrij Piciga ni več izvršni direktor slabe banke 24ur.com Dimitrij Piciga je odpoklican z mesta izvršnega direktorja DUTB. Njegove pristojnosti in odgovornosti bosta prevzela izvršna direktorja Robert Rožič in Matej Pirc. Piciga je od konca leta 2020 na tem mestu vodil področji upravljanja terjatev in lastniških naložb.

