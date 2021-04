V petek se oblecite v rabljena oblačila: "Nošenje rabljenih oblačil je kul in zanimivo" RTV Slovenija "Rabljena oblačila so super in lahko jih oblečemo za čisto vsako priložnost," sporočajo organizatorji prvega slovenskega dneva v rabljenih oblačilih, ki bo potekal 23. aprila, Pravična trgovina Slovenije, Ekologi brez meja in Focus.

