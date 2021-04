Suverena zmaga Cedevite Olimpije Dnevnik Košarkarji Cedevite Olimpije so v 9. krogu lige Nova KBM za prvaka premagali Terme Olimia s 73:57 (15:22, 41:36, 58:47). Ljubljančani so v Podčetrtek prišli z najmočnejšo zasedbo in zabeležila peto zmago ter si pred zadnjima dvema tekmama lige Nova...

