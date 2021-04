Aleksander Čeferin: 'Enostavno so izgubili stik z realnostjo' 24ur.com Naš intervju je zelo odmeval v svetu. Že ponoči so ga prevajali v več jezikov. Aleksander Čeferin je sporočil, da Superlige morda res ni več, toda zgodba se tukaj ne konča. UEFA obljublja sankcije za 12 klubov prevratnikov. A tudi predsedniki preostalih treh odpadniških klubov, Reala, Barcelone in Juventusa, vztrajajo, da je Superliga dobra ideja.

