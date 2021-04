Kimi, Anže in Ljubislav med najboljših deset, Bine Volčič odnesel vodjo na balkon 24ur.com Tekmovalci so lahko med najboljšo deseterico prišli samo z najboljšo torto. Podvig je po vseh zapletih uspel Kimijini skupini, ki jo je na balkon prinesel Bine Volčič. Anže in Ljubislav pa sta se tja z veseljem povzpela sama.

Oglasi